طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

تصدرت البلوجر كنزي مدبولي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خضعت لعملية تجميل فيلر الأنف ولكنها تعرضت لمشكلة كبيرة وحذرت الفتيات من هذا الأجراء.



طبيبة توضح أضرار فيلر الأنف



علقت الدكتورة بسنت الجانيني، خبيرة التغذية والتجميل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، عن اضرار فيلر الأنف و الوجه.

كتبت بسنت الجانيني في منشورها:” فيلر الأنف مش تجميلي آمن 100%، ومن أبرز أضراره انسداد الأوعية الدموية، ممكن يؤدي لموت أنسجة الأنف، في بعض الحالات يحدث عمى دائم لو الفيلر اتحقن غلط، التهابات وتورمات مستمرة."

تابعت:"الشكل بيبان صناعي ومش طبيعي مع الوقت، النتيجة مؤقتة، وبتحتاجي تعملي تكرار كل فترة، المشكلة إن منطقة الأنف مليانة شرايين بتغذي العين والمخ… أي خطأ في الحقن ممكن يسبب مضاعفات خطيرة جدًا."

نصحت:"جمالك مش بالـ Fix السريع… سلامتك أهم من أي تعديل مؤقت."

