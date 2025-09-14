قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
بعد أزمة كنزي مدبولي مع الفيلر.. نجمات دفعن ثمن الجمال غالياً بسبب التجميل

ريهام قدري

أشعلت البلوجر كنزي مدبولي مواقع التواصل بعدما ظهرت بملامح متغيرة نتيجة الفيلر، لتفتح من جديد ملف ضحايا عمليات التجميل والفيلر التي تحولت في بعض الحالات إلى كابوس.


فقد سبق أن واجهت نجمات كثيرات تجارب مشابهة، أبرزهن:

إيمان العاصي: عانت من خطأ طبي كاد يودي بحياتها بعد عملية تجميل.

حورية فرغلي: خاضت رحلة طويلة من المعاناة مع عمليات الأنف التي شوهت ملامحها وأثرت على حياتها.

نوال الزغبي: اعترفت أنها ندمت على بعض التدخلات التجميلية التي غيّرت شكلها.

مايا دياب: تغيّرت ملامحها بشكل ملحوظ بسبب الإفراط في الفيلر والبوتوكس.

وتؤكد هذه الحالات أن التجميل سلاح ذو حدين؛ فبينما يلجأ إليه البعض لاستعادة الثقة، قد يؤدي الإفراط فيه أو التعرض لأخطاء طبية إلى نتائج صادمة وتشوهات يصعب علاجها.

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

نتنياهو يقوض فرص التوصل إلى صفقة تبادل.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى

أرشيفية

الجيش الصيني ينفذ دوريات في بحر جنوب الصين ويحذر الفلبين من "أعمال استفزازية"

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

