أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

أسماء عبد الحفيظ

البيتزا واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، لكن الكثير من الناس يربطونها بالأطعمة السريعة والدهنية، ولكن يمكن تحضير بيتزا لذيذة وصحية في المنزل باستخدام مكونات طازجة، وأبرزها الخضروات.

بيتزا الخضروات ليست فقط خيارًا مثاليًا للنباتيين، بل أيضًا وجبة متكاملة غنية بالألياف، الفيتامينات، والنكهات الطبيعية.

ونتعرف هنا على طريقة عمل بيتزا الخضروات في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، للشيف أحمد حاتم.

المكونات لعمل بيتزا الخضار

للعجينة

  • 2 كوب دقيق أبيض أو دقيق قمح كامل حسب الرغبة
  • 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • نصف ملعقة صغيرة ملح
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • ¾ كوب ماء دافئ تقريبًا

للصلصة

  • 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
  • 1 حبة طماطم مبشورة
  • 1 فص ثوم مهروس
  • رشة ملح + فلفل أسود + زعتر مجفف
  • ملعقة صغيرة زيت زيتون

للحشوة:

  • فلفل رومي أخضر/أصفر/أحمر مقطع شرائح
  • زيتون أسود وأخضر شرائح
  • فطر طازج مقطع
  • بصل شرائح
  • ذرة حلوة
  • طماطم مقطعة شرائح
  • جبن موزاريلا أو أي نوع تفضلينه يمكن استخدام جبن نباتي

1. تحضير العجينة:

في وعاء، اخلطِ الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي الدقيق، الملح، وزيت الزيتون، وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

غطّي الوعاء واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف.

2. تحضير الصلصة:

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي زيت الزيتون وأضيفي الثوم حتى يتحمّر قليلًا.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المبشورة والتوابل.

قلّبي لمدة 5–7 دقائق حتى تتكثف الصلصة.

3. تشكيل البيتزا:

افردي العجينة على صينية مدهونة أو على ورق زبدة بالشكل والحجم الذي ترغبين به.

افردي طبقة من الصلصة على العجينة.

أضيفي الخضروات حسب ذوقك ورتبيها بشكل جميل.

رشي الجبن فوقها.

4. الخبز:

سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

أدخلي البيتزا لمدة 15–20 دقيقة أو حتى تنضج وتذوب الجبنة وتتحمّر الأطراف.

نصائح إضافية

  • يمكن إضافة القليل من الريحان الطازج أو الزعتر المجفف لمزيد من النكهة.
  • لتحصلي على عجينة مقرمشة، افرديها رقيقة واخبزيها في صينية معدنية ساخنة.
  • استخدمي أنواعًا مختلفة من الجبن إذا كنتِ من محبّي الطعم الغني.
