الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل عجينة البيتزا.

 

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

المكونات:

3 أكواب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب زيت زيتون
1 كوب ماء دافئ

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

في وعاء صغير، اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ.
اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق  حتى تحصلي على رغوة، وهذا دليل على نشاط الخميرة.
في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح.
أضيفي خليط الخميرة والزيت إلى المكونات الجافة واعجني جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة إذا كانت العجينة لاصقة جدًا
أضيفي المزيد من الدقيق تدريجيًا.
ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها بغطاء بلاستيكي واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها
بعد التخمير، اقسمي العجينة إلى الكمية المرغوبة من القطع.
افردي كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق لتشكيل البيتزا.
ضعي الحشوة المفضلة لديك على العجين في فرن محضر مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج.

