قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل عجينة البيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

المكونات:

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

في وعاء صغير، اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ.

اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تحصلي على رغوة، وهذا دليل على نشاط الخميرة.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح.

أضيفي خليط الخميرة والزيت إلى المكونات الجافة واعجني جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة إذا كانت العجينة لاصقة جدًا

أضيفي المزيد من الدقيق تدريجيًا.

ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها بغطاء بلاستيكي واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها

بعد التخمير، اقسمي العجينة إلى الكمية المرغوبة من القطع.

افردي كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق لتشكيل البيتزا.

ضعي الحشوة المفضلة لديك على العجين في فرن محضر مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج.