إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة

اسماء محمد

تصدر إمام عاشور لاعب كرة القدم الشهير ترند خلال الأيام الماضية بسبب مرضه.

تفاصيل إصابة إمام عاشور 

وتعرض إمام عاشور لاعب النادي الاهلي لمشاكل صحية عديدة بعد مباراته مع انبي وكانت معظم الأعراض تكشف معاناته من مشكلة في المعدة والجهاز الهضمي ولكن لم تكن محددة.

وتوقع بعض الأطباء والجمهور إصابته بالتهاب المعدة الفيروسي وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة تبين أن سبب مرض إمام عاشور هو فيروس A الذي يصيب الكبد.

وبعد أزمة إمام عاشور الصحية نكشف لكم طرق انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي A والاكثر عرضة للإصابة به وذلك ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

 انتقال عدوى التهاب الكبد الوبائي أ


إذا كان فيروس التهاب الكبد الوبائي أ هو المسبب لالتهاب الكبد الوبائي أ، فإن "الانتقال" هو كيفية الإصابة به.

يمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ من التسمم الغذائي أو الاتصال الشخصي الوثيق بشخص مصاب به و يعيش الفيروس في دم وبراز المصابين به ويحدث الانتقال عندما ينتقل من أجسامهم إلى أجسامكم، من خلال:

الشخص المصاب بالفيروس لا يغسل يديه بعد استخدام الحمام

قد يُحضّر الطعام الذي تتناوله، أو يلمس الأسطح التي تلمسها، أو يلمسك.

إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بالفيروس

يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الجنس أو التقبيل في حال وجود اتصال شرجي أو نزيف في الفم (مثل نزيف اللثة ).
إذا كنت تعيش أو تعمل في مكان يعاني من سوء تصريف مياه الصرف الصحي ، فقد تُلوث العدوى المنتجات النيئة أو المحار أو مياه الصنبور إذا وجدت آثارًا للبراز في التربة أو المياه المحلية.
 تتشارك الإبر مع شخص مصاب بالفيروس

مشاركة الإبر مع شخص آخر يعرض دمك لدمه وكل ما فيه كما أن لمس إبرة شخص آخر عن طريق الخطأ قد يعرضك للخطر أيضًا.
 

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

الاكثر عرضة لفيروس الكبد A


قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ إذا كنت:

من استخدموا الأدوية الوريدية

العيش في مكان مزدحم
العمل في مجال رعاية الأطفال أو المستشفى أو دار رعاية المسنين

المشردين 

مرضى فيروس نقص المناعة البشرية أو أي مرض مناعي آخر

الغيبوبة الكبدية


 مدة انتقال العدوى 


تكون مُعديًا لمدة أسبوعين قبل ظهور الأعراض، وحتى ثلاثة أسابيع بعد زوالها ولكن إذا لم تظهر عليك أي أعراض، فقد لا تعرف أبدًا أنك مصاب أو معدٍ وبعد خروج الفيروس من جسمك، يظل حيًا على الأسطح وفي بيئتك لعدة أشهر.

مضاعفات فيروس A


لا يُسبب التهاب الكبد A مرضًا كبديًا مزمنًا أو تلفًا  دائمًا ، كما هو الحال مع فيروسات التهاب الكبد الأخرى ويرجع ذلك إلى أن معظم المصابين يتحسنون قبل أن يُلحق الفيروس الضرر بكبدهم ولكن أثناء العدوى، نادرًا ما يُسبب التهاب الكبد أ فشلًا كبديًا حادًا ويزداد احتمال حدوث ذلك إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا.

أعراض سرطان الكبد
