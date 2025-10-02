إنفانتينو يدعو للسلام ومنظمة العفو تطالب باستبعاد الكيان من فيفا ويويفا

شهدت مدينة زيورخ السويسرية اليوم اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث استغل رئيسه جياني إنفانتينو كلمته الافتتاحية لتوجيه دعوة صريحة إلى السلام في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وصراعات دامية، خاصة في قطاع غزة.

وقال إنفانتينو إن "قوة كرة القدم يجب أن تُسخَّر للتقريب بين الشعوب"، مشددًا على أن الرسالة الأهم التي يمكن للعبة الأكثر شعبية في العالم أن تبعثها في هذه اللحظة هي "رسالة السلام والوحدة".

وأضاف: "قد لا يكون بوسع فيفا حل النزاعات السياسية، لكنه قادر على نشر قيم التعليم والثقافة والتعايش من خلال كرة القدم".

العفو الدولية تضغط على فيفا ويويفا

وفي موازاة كلمة إنفانتينو، صعّدت منظمة العفو الدولية من لهجتها تجاه الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، مطالبة بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنها بعثت بخطاب رسمي إلى "فيفا" و"يويفا" دعت فيه إلى استبعاد الاتحاد الإسرائيلي، وكذلك الأندية المقامة داخل المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أي مشاركة رسمية.

تصعيد على خلفية الحرب في غزة

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، صرحت بأن إسرائيل "تواصل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن أكثر من 65 ألف شخص، بينهم 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي، قضوا في الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ"حملة الدمار الشامل والتهجير القسري وتجويع المدنيين".

جدل داخل الاتحاد الأوروبي

وبينما يستعد المنتخب الإسرائيلي لمبارياته في تصفيات كأس العالم أمام النرويج وإيطاليا، تلوح في الأفق احتمالية تصويت داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول استبعاد إسرائيل من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وهو ما قد يفتح بابًا جديدًا للأزمة الرياضية – السياسية المتصاعدة.