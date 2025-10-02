حصن منيع ويحمي مصر.. السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السد هو حصن منيع ضد الفيضانات، وكان رمزا للوطنية والكرامة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الزعيم جمال عبد الناصر قام ببناء السد العالي، بعد معركة ورفض السياسات الاستعمارية، مؤكدا أن أعداء عبد الناصر حاولوا تشويه هذا المشروع، ولكنه رد على المشككين والأفاقين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، السد العالي كان لسان حال الزعيم جمال عبد الناصر، حتى بعد رحيله، مؤكدا أن الفيضان الذي حدث خلال الأيام الماضية، أكد أن السد العالي هو من حمى مصر.