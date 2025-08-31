النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

التغذية النباتية.. يقلل النظام الغذائي النباتي خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب، وذلك وفقًا لنتائج دراسة علمية واسعة النطاق شملت أكثر من 400 ألف امرأة ورجل من ست دول أوروبية.

فوائد التغذية النباتية

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في الدورية العلمية “The Lancet”، أن خطر الإصابة بمرضين مزمنين أو أكثر انخفض لدى الأشخاص، الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا يعتمد على نحو كبير على الأغذية النباتية، بنسبة 32% خلال السنوات الإحدى عشرة التالية مقارنةً بمن تناولوا أقل كمية من الأطعمة النباتية.

وكلما كان النظام الغذائي أكثر اعتمادًا على الأغذية النباتية، انخفض خطر الإصابة بالسرطان أو داء السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير إيجابي على سكر الدم واستقلاب الدهون

وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي النباتي يتمتع بتأثير إيجابي على سكر الدم واستقلاب الدهون، وهو ما يمكن ملاحظته أيضًا في القيم المخبرية المقابلة.

علاوة على ذلك، قد يكون التأثير الوقائي ناتجا عن انخفاض العمليات الالتهابية وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان نتيجة انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء.

صحي أم غير صحي؟

وميز الباحثون بين النظام الغذائي النباتي “الصحي” و”غير الصحي”، وأوضحوا أن النظام الغذائي النباتي “الصحي” يتضمن نسبة عالية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من اللحوم أو منتجاتها.

ومن ناحية أخرى، تشمل الأطعمة “غير الصحية” الأطعمة الجاهزة عالية التصنيع والحبوب المكررة والأطعمة الغنية بالسكر حتى لو كانت نباتية بحتة، بل إن بعض هذه الأطعمة ارتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بأمراض متعددة.