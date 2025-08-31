قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
الأمان الوظيفي ورفع الأجور.. كيف يُعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين «العامل» وصاحب العمل؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر
بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي
لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»
«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز
أصل الحكاية

النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟
عبد الفتاح تركي

التغذية النباتية.. يقلل النظام الغذائي النباتي خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب، وذلك وفقًا لنتائج دراسة علمية واسعة النطاق شملت أكثر من 400 ألف امرأة ورجل من ست دول أوروبية.

فوائد التغذية النباتية

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في الدورية العلمية “The Lancet”، أن خطر الإصابة بمرضين مزمنين أو أكثر انخفض لدى الأشخاص، الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا يعتمد على نحو كبير على الأغذية النباتية، بنسبة 32% خلال السنوات الإحدى عشرة التالية مقارنةً بمن تناولوا أقل كمية من الأطعمة النباتية.

وكلما كان النظام الغذائي أكثر اعتمادًا على الأغذية النباتية، انخفض خطر الإصابة بالسرطان أو داء السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

الخضروات والفاكهة

تأثير إيجابي على سكر الدم واستقلاب الدهون

وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي النباتي يتمتع بتأثير إيجابي على سكر الدم واستقلاب الدهون، وهو ما يمكن ملاحظته أيضًا في القيم المخبرية المقابلة.

علاوة على ذلك، قد يكون التأثير الوقائي ناتجا عن انخفاض العمليات الالتهابية وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان نتيجة انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء.

صحي أم غير صحي؟

وميز الباحثون بين النظام الغذائي النباتي “الصحي” و”غير الصحي”، وأوضحوا أن النظام الغذائي النباتي “الصحي” يتضمن نسبة عالية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من اللحوم أو منتجاتها.

طبق مثالى لسفرة رمضان ..طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم

ومن ناحية أخرى، تشمل الأطعمة “غير الصحية” الأطعمة الجاهزة عالية التصنيع والحبوب المكررة والأطعمة الغنية بالسكر حتى لو كانت نباتية بحتة، بل إن بعض هذه الأطعمة ارتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بأمراض متعددة.

