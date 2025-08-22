رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

يحتوي الريحان على عناصر غذائية ومركبات تُساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل، علاوة على ذلك، يتميز الريحان بفوائد مضادة للبكتيريا والالتهابات، وقد يُعزز صحتك النفسية.

فوائد الريحان

- يمنع السرطان

أظهرت دراسات عديدة قدرة زيت الريحان الحلو العطري على الوقاية من بعض أنواع السرطان، ففي إحدى الدراسات المخبرية ، منع الريحان الحلو نمو خلايا سرطان القولون البشري في أنابيب الاختبار، وفي دراسة أخرى ، وجد العلماء أن مستخلصات أوراق ستة أنواع مختلفة من الريحان لها جميعها خصائص مضادة للسرطا، وقد أعاق الريحان قدرة خلايا السرطان على النمو والانقسام، مما أدى في النهاية إلى تدميرها

- يحسن مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات البشرية والمخبرية قدرة الريحان المميزة على تنظيم سكر الدم، على سبيل المثال، لاحظ العلماء أن مستخلص الريحان ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات سكر الدم في النماذج المخبرية لمرض السكري

- يساعد في إدارة ضغط الدم والكوليسترول

عالج ممارسو الطب الصيني التقليدي أمراض القلب والأوعية الدموية بالريحان لقرون، ولسبب وجيه، فقد أظهرت دراسات أجريت قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين صحة القلب

المصدر Cleveland clinic