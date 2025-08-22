قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كيفية التخلص من ارتجاع المريء

ارتجاع المرئ
ارتجاع المرئ
هاجر هانئ

يحدث ارتجاع المرئ بعد وجبة كبيرة وغنية، أو عندما تستلقي بعد العشاء في وقت قصير جدا، يرتفع حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة في المعدة وأعراض أخرى، يمكن التحكم في ارتجاع الحمض العرضي في المنزل، ولكن الارتجاع الحمضي المزمن (GERD) قد يحتاج إلى علاج، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى تلف أنسجة المريء بمرور الوقت.

ارتجاع المريء يرمز إلى مرض الجزر المعدي المريئي. اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه، قد يتم تهجئته GORD لمرض الجزر المعدي المريئي، مهما تهجئته، فإن ارتجاع المريء هو ارتجاع الحمض المزمن في المريء. يعتبر الارتجاع الحمضي مزمنا عندما يكون لديك مرتين على الأقل في الأسبوع لعدة أسابيع.

يمكن أن تسبب الظروف المؤقتة ارتجاع المرئ المؤقت. لكن ارتجاع الحمض هو مشكلة ميكانيكية ثابتة، هذا يعني أن الآليات التي من المفترض أن تبقي الحمض خارج المريء لا تعمل بشكل صحيح.

علاج ارتجاع المرئ

إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من حرقة المعدة - أو أي أعراض أخرى للارتجاع الحمضي - فقد تجرب ما يلي:

1. تناول الطعام بشكل مقتصد وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة جدا، يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع في المريء، إذا كان يناسب جدولك الزمني، فقد ترغب في تجربة ما يسمى أحيانا "الرعي" - تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر أكثر من ثلاث وجبات كبيرة يوميا.

2. تجنب بعض الأطعمة

تم توجيه الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض ذات مرة إلى التخلص من جميع الأطعمة باستثناء الأطعمة الأكثر لطفا من وجباتهم الغذائية، لكن لم يعد هذا هو الحال، لقد تطورنا من الأيام التي لم تستطع فيها تناول أي شيء.

ولكن لا تزال هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي من المرجح أن تؤدي إلى الارتجاع أكثر من غيرها، بما في ذلك:

نعناع

الأطعمة الدهنية

طعام حار

طماطم

بصل

ثوم

قهوة

شاي

شوكولاتة

كحول.

إذا كنت تأكل أيا من هذه الأطعمة بانتظام، فقد تحاول التخلص منها لمعرفة ما إذا كان القيام بذلك يتحكم في الارتجاع، ثم حاول إضافتها مرة أخرى واحدة تلو الأخرى.

3. لا تشرب المشروبات الغازية

إنهم يجعلونك تجشؤ، مما يرسل الحمض إلى المريء. اشرب الماء المعدني بدلا من الماء الفوار.

4. ابق مستيقظا بعد تناول الطعام

عندما تكون واقفا، أو حتى جالسا، تساعد الجاذبية وحدها في الحفاظ على الحمض في المعدة، حيث ينتمي، أنهي تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش. هذا يعني عدم وجود قيلولة بعد الغداء مباشرة، وعدم تناول العشاء المتأخر أو الوجبات الخفيفة في منتصف الليل.

ارتجاع المرئ

5. لا تتحرك بسرعة كبيرة

تجنب ممارسة الرياضة بقوة لبضع ساعات بعد تناول الطعام، نزهة بعد العشاء جيدة، ولكن التمرين الأكثر إرهاقا، خاصة إذا كان ينطوي على الانحناء، يمكن أن يرسل الحمض إلى المريء.

6. النوم على منحدر

من الناحية المثالية، يجب أن يكون رأسك أعلى من ست إلى ثماني بوصات من قدميك، يمكنك تحقيق ذلك باستخدام ناهضات سرير طويلة جدا على الأرجل التي تدعم رأس سريرك، إذا كان شريكك النائم يعترض على هذا التغيير، فحاول استخدام دعم إسفين الرغوة للجزء العلوي من جسمك. لا تحاول إنشاء إسفين عن طريق تكديس الوسائد. لن يقدموا الدعم الموحد الذي تحتاجه.

7. اخسر الوزن إذا كان ذلك موصى به

تؤدي زيادة الوزن إلى نشر البنية العضلية التي تدعم العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يقلل من الضغط الذي يبقي العضلة العاصرة مغلقة، هذا يؤدي إلى الارتجاع وحرقة المعدة.

8. إذا كنت تدخن، أقلع عن التدخين

قد يريح النيكوتين العضلة العاصرة المريئية السفلية.

9. تحقق من أدويتك

البعض - بما في ذلك هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومسكنات الألم المضادة للالتهابات - يمكن أن يريح العضلة العاصرة، في حين أن البعض الآخر - وخاصة البايفوسفونيت مثل الألندرونات (Fosamax) أو ibandronate (Boniva) أو risedronate (Actonel)، والتي تؤخذ لزيادة كثافة العظام - يمكن أن تهيج المريء.

المصدر:health.harvard

ارتجاع المرئ المعدة المريء الارتجاع الحمضي علاج ارتجاع المرئ

