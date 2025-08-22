قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض تؤكد الإصابة بقرحة المعدة.. أسبابها

قرحة المعدة
قرحة المعدة
ريهام قدري

قرحة المعدة من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن تآكل أو جرح في بطانة المعدة نتيجة ضعف الغشاء المخاطي الحامي لها.

 أعراض قرحة المعدة:

ألم أو حرقة في المعدة (غالبًا في الجزء العلوي من البطن، يزداد مع الجوع أو بعد الأكل مباشرة).

انتفاخ وغثيان.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة.

التجشؤ المستمر.

قيء دموي أو يشبه القهوة (من الأعراض الخطيرة التي تستدعي الذهاب للطبيب فورًا).

براز داكن أو أسود (دليل على نزيف داخلي).

فقدان وزن غير مبرر.

- أسباب قرحة المعدة:

1. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori): السبب الأكثر شيوعًا.


2. الاستخدام الطويل للمسكنات (مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، النابروكسين).


3. التدخين وشرب الكحول: يزيدان من خطر الإصابة ويؤخّران الشفاء.


4. الإجهاد النفسي: لا يسبب القرحة بشكل مباشر لكنه يزيد الأعراض سوءًا.


5. أطعمة حارة أو دهنية: لا تسبب القرحة لكنها قد تزيد من تهيجها.


6. عوامل وراثية: بعض العائلات لديها استعداد أكبر.


 

قرحة المعدة أسباب قرحة المعدة القرحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

ترشيحاتنا

محكمة

خدت شقايا وطردتني من بيتي.. قرار نادر بتمكين زوج من شقة الزوجية

مشاجرة

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

جثة

كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد