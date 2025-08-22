أعراض تؤكد الإصابة بقرحة المعدة.. أسبابها

قرحة المعدة من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن تآكل أو جرح في بطانة المعدة نتيجة ضعف الغشاء المخاطي الحامي لها.

أعراض قرحة المعدة:

ألم أو حرقة في المعدة (غالبًا في الجزء العلوي من البطن، يزداد مع الجوع أو بعد الأكل مباشرة).

انتفاخ وغثيان.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة.

التجشؤ المستمر.

قيء دموي أو يشبه القهوة (من الأعراض الخطيرة التي تستدعي الذهاب للطبيب فورًا).

براز داكن أو أسود (دليل على نزيف داخلي).

فقدان وزن غير مبرر.

- أسباب قرحة المعدة:

1. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori): السبب الأكثر شيوعًا.



2. الاستخدام الطويل للمسكنات (مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، النابروكسين).



3. التدخين وشرب الكحول: يزيدان من خطر الإصابة ويؤخّران الشفاء.



4. الإجهاد النفسي: لا يسبب القرحة بشكل مباشر لكنه يزيد الأعراض سوءًا.



5. أطعمة حارة أو دهنية: لا تسبب القرحة لكنها قد تزيد من تهيجها.



6. عوامل وراثية: بعض العائلات لديها استعداد أكبر.



