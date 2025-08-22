قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الولادة المائية تغري الأمهات وتقلق الأطباء.. تفاصيل

هاجر هانئ

تكتسب الولادة المائية شعبية كبديل للولادة التقليدية، حيث تختار العديد من الأمهات فوائدها المحتملة مثل تقليل آلام المخاض، وبيئة ولادة أكثر هدوءا، ووقت تعافي أقصر. ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أنه على الرغم من أن الولادة المائية قد توفر الراحة والاسترخاء، إلا أنها تحمل أيضا مخاطر مثل الالتهابات والمضاعفات إذا لم يتم ذلك تحت إشراف طبي مناسب.


أصبحت الولادة المائية التي تقضي فيها المرأة بعض أو كل المخاض والولادة في بركة مياه دافئة أكثر شعبية كشكل أكثر لطفا من الولادة، في حين يدعي مؤيدوه أنه يساعد على توفير الاسترخاء وتخفيف الألم والانتقال الأسهل لحديثي الولادة، إلا أن هناك العديد من الأساطير الموجودة، ومقارنتها بالولادة التقليدية ضرورية لاتخاذ خيارات ذكية.

يعتقد الخبراء أن الولادة المائية خلال المرحلة الأولى من المخاض قد يكون لها بعض الفوائد، ولكن يجب اعتبار ولادة طفلك تحت الماء إجراء تجريبيا مع مخاطر.

حقائق حول الولادة المائية


وفقا للدكتورة ديبيكا أغغاروال، مديرة أمراض النساء والتوليد، مستشفى CK Birla، يجب أن تشمل بعض الحقائق المهمة حول الولادة المائية:


إدارة الألم

يساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات، وخفض هرمونات التوتر، وجعل الانقباضات أكثر تحملا - وبالتالي تقليل الحاجة إلى إدارة الألم الطبي.


التنقل والراحة

يساعد الطفو في الماء النساء أيضا على تغيير المواقف بشكل مريح، مما يساعد بسهولة خلال المرحلة المتقدمة من المخاض.


انتقال لطيف للطفل

أولئك الذين يدعون إلى الولادة في الماء يقولون إن الماء أقل ارتجاجا كانتقال حسي من الرحم، على الرغم من أن الدراسات أشارت إلى أن النتائج في الغالب تشبه الولادات التقليدية إذا تم الولادة في الماء في ظل ظروف آمنة.


السلامة

قد تكون الولادة المائية آمنة للحمل منخفض المخاطر؛ ومع ذلك، يقول الأطباء إنه يجب مراقبتها من قبل ممارسين مهرة وأنهم يمارسون مكافحة العدوى. أيضا، إنه ليس مناسبا على الإطلاق للحالات عالية الخطورة مثل عرض المؤخرة أو الحمل المتعدد أو ضائقة الجنين.


الأساطير والخرافات المرتبطة بالولادة المائية

وفقا للدكتورة ديبيكا، فإن العديد من الأساطير حول الولادة المائية شائعة، وتشمل طريقة توضيحها ما يلي:
الأطفال يغرقون في الولادات المائية

يمتلك الأطفال الأصحاء الكاملي المدة رد فعل يمنع التنفس حتى يتم إدخالهم إلى الهواء. قالت: "لا تحدث المخاطر إلا عندما لا يتم اتباع البروتوكولات، أو يتم اختراق الطفل".


الولادة المائية أكثر عرضة للعدوى

النظافة المناسبة تعني أن معدلات العدوى ليست أكبر بكثير من معدلات الولادات التقليدية.


إنه خالي من الألم

قال الدكتور ديبيكا: "على الرغم من أن الماء يخفف من الانزعاج، إلا أنه لا يزيله تماما".


ولادة الماء جديدة وتجريبية

تم استخدام العلاج المائي أثناء الولادة لعقود، ولكن المرافق المعاصرة حسنت التقنيات وتدابير السلامة.

في حين أن الولادة في الماء توفر تجربة أكثر هدوءا وانخفاضا في التدخل لبعض الأمهات، يعتقد الخبراء أن الولادة التقليدية لا تزال الخيار الأكثر أمانا في المواقف الأكثر خطورة، يضمن الاجتماع مع طبيب توليد مدرب أو قابلة أن خطة الولادة تزن الراحة مقابل السلامة، مما يؤدي إلى عوامل الخوف.
المصدر:timesnownews

