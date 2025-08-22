مرض أنغام.. خالد منتصر: أسخف ما يواجهه الجراح.. والأطباء الألمان في حيرة

كشف الطبيب الشهير خالد منتصر تفاصيل التقرير الطبي للفنانة أنغام بعد وعكتها الصحية الأخيرة.



وقال دكتور خالد منتصر أن الجمهور يهتم بحالة الفنانة أنغام لأنها ليست مجرد صوت جميل عذب، ولا حنجرة ملائكية عندليبية ولكنها مثل الشقيقة التي يريد المصريون الاطمئنان عليها، لأنهم يحبونها، ومن حقهم أنهم يشاركوها ويساندوها في رحلة ألمها.

بداية رحلة مرض أنغام



وكشف دكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية حالة الفنانة أنغام وأنها دخلت المستشفى في البداية بـ Acute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد، بعد الأشعات اتضح وجود كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيس حميد أو adenocarcinoma سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين.



وأضافك عندما عرفت أنغام أنه كيس رفضت أن تكمل رحلة العلاج في مصر، وراسلت المانيا وسافرت لمركز متخصص، ليس هو المركز الذي عالج مبارك كما ذكر البعض، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة .

وأوضح خالد منتصر، أنه تم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده.



فقرروا إعادة المنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج abcess وهنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت لكن المشكلة إن الألم كان مستمرا.

خطورة حالة أنغام



وأوضح خالد منتصر أن أسخف ما يواجهه الجراح أن يتعامل مع عرض لا تفسير مباشر له و يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي للألم وللأسف حتى الآن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة فالحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا ، ونتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح.