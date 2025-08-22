قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

ساندوتش فيليه تشيز ستيك
ساندوتش فيليه تشيز ستيك
نهى هجرس

ساندوتش فيليه تشيز ستيك من الأكلات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، وتفضل العديد من السيدات تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

مكونات ساندوتش فيليه تشيز ستيك

شرائح لحم

فلفل الوان

بصل

زيت

صوص الورسشتر

ملح

فلفل

شرائح جبن 

مايونيز

خبز

طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

على نار متوسطة،  سخني الزيت في الطاسة ثم ضيفي كل من شرائح البصل والفلفل الألوان وشوحيهم لمدة 3 دقائق إلى أن يذبلو ثم ضعيهم في طبق جانبي.

في نفس المقلاة ، قومي بتتبيل شرائح اللحم بالملح والفلفل وشوحيهم حتى يصبح لونهم ذهبي .

ضعي على اللحم كل من البصل والفلفل الرومي وصوص الورسشتر وقلبيهم جيدا لمدة 30 ثانية، ثم ضعي الجبن فوق اللحم وغطّي المقلاة إلى أن يذوب الجبن وارفعي المقلاة من على النار.

ضعي المايونيز في الساندوتش ثم ضيفي اللحم مع الجبن وقدمي بالهنا والشفا.

