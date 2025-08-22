زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

ساندوتش فيليه تشيز ستيك من الأكلات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، وتفضل العديد من السيدات تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

مكونات ساندوتش فيليه تشيز ستيك

شرائح لحم

فلفل الوان

بصل

زيت

صوص الورسشتر

ملح

فلفل

شرائح جبن

مايونيز

خبز

طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

على نار متوسطة، سخني الزيت في الطاسة ثم ضيفي كل من شرائح البصل والفلفل الألوان وشوحيهم لمدة 3 دقائق إلى أن يذبلو ثم ضعيهم في طبق جانبي.

في نفس المقلاة ، قومي بتتبيل شرائح اللحم بالملح والفلفل وشوحيهم حتى يصبح لونهم ذهبي .

ضعي على اللحم كل من البصل والفلفل الرومي وصوص الورسشتر وقلبيهم جيدا لمدة 30 ثانية، ثم ضعي الجبن فوق اللحم وغطّي المقلاة إلى أن يذوب الجبن وارفعي المقلاة من على النار.

ضعي المايونيز في الساندوتش ثم ضيفي اللحم مع الجبن وقدمي بالهنا والشفا.