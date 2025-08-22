قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المناقيش بأقل التكاليف

المناقيش السوري
المناقيش السوري
ريهام قدري

المناقيش من أشهر المخبوزات السورية واللبنانية، وتُعتبر فطور أو عشاء خفيف، وغالبًا تُحشى بالزعتر أو الجبن. إليك الطريقة الأصلية:


 

المقادير

 للعجين:

4 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ½ كوب ماء دافئ (قد تحتاجي أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق).

 للحشو (اختاري حسب الرغبة):

1. خلطة الزعتر:

نصف كوب زعتر أخضر ناشف مطحون.

نصف كوب زيت زيتون.

رشة سمسم (اختياري).

2. الجبن:

كوب جبنة بيضاء (مثل العكاوي أو الفيتا) مفتتة.

ممكن تخلطيها مع القليل من النعناع أو حبة البركة.

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح.


2. أضيفي الخميرة والزيت وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى يتكون لديكِ عجين طري متماسك.


3. اعجني جيدًا لمدة 8–10 دقائق، ثم غطي العجين واتركيه يختمر في مكان دافئ ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمه.


4. قسمي العجين إلى كرات متوسطة، وافردي كل كرة على شكل دائرة رقيقة.


5. ضعي على الوجه خلطة الزعتر بالزيت أو الجبن (حسب رغبتك).


6. رتبي الأقراص في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.


7. اخبزي في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 8–10 دقائق أو حتى تتحمر الأطراف وتُصبح ذهبية.


---

تقديم المناقيش

قدميها ساخنة مع كوب شاي بالنعناع أو لبن رائب.

يمكن حفظ العجين أو حتى الأقراص نصف مخبوزة في الفريزر وإعادة تسخينها لاحقًا.


 

المناقيش منقوشة سوري مناقيش سوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد