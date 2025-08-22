طريقة عمل المناقيش بأقل التكاليف

المناقيش من أشهر المخبوزات السورية واللبنانية، وتُعتبر فطور أو عشاء خفيف، وغالبًا تُحشى بالزعتر أو الجبن. إليك الطريقة الأصلية:





المقادير

للعجين:

4 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ½ كوب ماء دافئ (قد تحتاجي أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق).

للحشو (اختاري حسب الرغبة):

1. خلطة الزعتر:

نصف كوب زعتر أخضر ناشف مطحون.

نصف كوب زيت زيتون.

رشة سمسم (اختياري).

2. الجبن:

كوب جبنة بيضاء (مثل العكاوي أو الفيتا) مفتتة.

ممكن تخلطيها مع القليل من النعناع أو حبة البركة.

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح.



2. أضيفي الخميرة والزيت وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى يتكون لديكِ عجين طري متماسك.



3. اعجني جيدًا لمدة 8–10 دقائق، ثم غطي العجين واتركيه يختمر في مكان دافئ ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمه.



4. قسمي العجين إلى كرات متوسطة، وافردي كل كرة على شكل دائرة رقيقة.



5. ضعي على الوجه خلطة الزعتر بالزيت أو الجبن (حسب رغبتك).



6. رتبي الأقراص في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.



7. اخبزي في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 8–10 دقائق أو حتى تتحمر الأطراف وتُصبح ذهبية.



---

تقديم المناقيش

قدميها ساخنة مع كوب شاي بالنعناع أو لبن رائب.

يمكن حفظ العجين أو حتى الأقراص نصف مخبوزة في الفريزر وإعادة تسخينها لاحقًا.



