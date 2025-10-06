رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة وأصدق مشاعر الفخر إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

ويؤكد الدكتور القس أندريه زكي أن هذا الإنجاز الكبير يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، ويعكس ما تحظى به مصر من مكانة رائدة على الساحة الدولية بفضل سياستها المتزنة ودورها المخلص والإنساني العريق في دعم قيم الحوار والسلام والتنمية المستدامة.

كما يُعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن اعتزازه بما يُقدمه الدكتور خالد العناني من إسهامات علمية وثقافية بارزة، سواء في مجالات السياحة والآثار أو في تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الإنساني المشترك، مؤكدًا أن فوزه يجسد صورة مصر المضيئة في المحافل العالمية، ويتوج مسيرة علمية ومهنية مشرفة.

“إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب التاريخي يُعد فخرًا لكل مصري، ورسالة أمل تؤكد أن أبناء هذا الوطن قادرون على تمثيله في أعلى المواقع الدولية بكفاءة واقتدار. ونصلي أن يوفقه الله في مسؤوليته الجديدة لخدمة الإنسانية وتعزيز قيم السلام والثقافة والتعليم حول العالم.”