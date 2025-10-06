قداسة البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة مارمرقس بدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، كنيسة القديس مارمرقس الرسول بدير الأمير تادرس الشطبي الأثري في منفلوط، وذلك بمشاركة 18 من الآباء المطارنة والأساقفة، في مستهل اليوم السابع من جولته الرعوية بمحافظة أسيوط.

وقام قداسته بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لهذه المناسبة، قبل أن يتقدم خورس الشمامسة موكب الدخول إلى صحن الكنيسة وسط أجواء من الفرح والاحتفال الشعبي.

تدشين المذابح والمعمودية والأيقونات

تضمنت مراسم التدشين تدشين ثلاثة مذابح داخل الكنيسة وهم المذبح الرئيسي باسم القديس مار مرقس الرسول، و المذبح البحري باسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي، و المذبح القبلي باسم القديس البابا كيرلس السادس



كما قام قداسته بتدشين المعمودية، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور)، إلى جانب كافة أيقونات الكنيسة.

وخلال صلوات التدشين، شرح قداسة البابا طقس التدشين، مؤكدًا أن يوم تدشين الكنيسة يُعد بمثابة "يوم ميلادها الروحي" الذي يُحتفل به سنويًّا. وأوضح أن الطقس يتضمن ثلاث خطوات رئيسية وهم صلوات طلب الرحمة بمرد "كيريي ليسون"، و رشم المذبح بالصليب إشارة إلى الطهارة والغفران، بمرد "آمين"، و دهن المذبح بزيت الميرون وذكر اسمه الجغرافي والكنسي، بمرد "الليلويا"

إشادة بالمكان والخدمة

و أعرب قداسة البابا عن سعادته بالمكان وجمال الكنيسة ونظامها، مشيدًا بخدمة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، واصفًا إياه بالنشيط والمحب والمتواضع. كما أثنى على التنظيم المتميز لجولة قداسة البابا الذي قامت به فرق الكشافة، بقيادة الدكتور صموئيل متياس، بالتعاون مع كشافة إيبارشيات محافظة أسيوط.

عقب مراسم التدشين، قرأ نيافة الأنبا ثاؤفيلس وثيقة تدشين الكنيسة، ووقّع عليها قداسة البابا والآباء المطارنة والأساقفة المشاركون.

افتتاحات وزيارات رعوية

بعد القداس الإلهي، تفقد قداسة البابا مرافق الدير وافتتح كنيسة الشهيد مارمينا التي لا تزال قيد الإنشاء، كما عقد لقاءً خاصًا مع رهبان الدير ألقى خلاله كلمة روحية.

وبإتمام زيارته لإيبارشية منفلوط، يكون قداسة البابا تواضروس الثاني قد زار كافة إيبارشيات محافظة أسيوط السبع، في جولة رعوية شملت تدشين وافتتاح كنائس، ووضع أحجار أساس، وافتتاح مشروعات خدمية وطبية وتعليمية، إلى جانب لقاءات مع شعب الإيبارشيات وقيادات المحافظة.