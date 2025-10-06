عزز مكانة مصر في المنظمات الدولية.. وزير العمل يهنئ خالد العناني

قدم محمد جبران وزير العمل بخالص التهنئة القلبية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق ،بمناسبة فوزه ، وبجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته، الـ222 التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس،وتمنى التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم.

وقال الوزير جبران أن هذا المنصب يؤكد مكانة ودور مصر الحيوي في المنظمات الدولية ،وعلى ثقته في قيادة د. العناني لهذه المنظمة العريقة خاصة وأن د. خالد العناني شخصية بارزة ومتميزة على كافة المستويات ، فقد نال درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات. كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام 2016، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من 2019 حتى 2022.