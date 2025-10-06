الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ومن جهته، ثمّن الرئيس السيسي هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر يجسد أهمية وحدة القرار العربي، ويعكس قيم العمل المخلص والتخطيط الدقيق في تحقيق النصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الرئيس السيسي بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة في سبتمبر 2025.

وقال إن الرئيسين اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يواكب عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التشاور السياسي بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، واستثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي هو العودة السريعة إلى مسار سياسي سلمي يُفضي إلى حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن تقديره الكبير لجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير سكان غزة.