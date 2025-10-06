مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة

اعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي جري اليوم، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة التي ستجري 31 أكتوبر.



وضمت قائمة المرشحين كل من: محمود الخطيب على مقعد الرئيس، وياسين منصور على منصب النائب، وخالد مرتجي على منصب أمانة الصندوق.

وفي العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

بينما تقدمت منار سعيد بأوراق انسحابها بشكل رسمي من السابق معلنة دعمها الكامل لقائمة محمود الخطيب، فيما ضمت قائمة المرشحين للعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.