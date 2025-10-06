قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
تعرف علي حكم مباراة الأهلي وأيجل نوار البوروندي ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أفريقيا

حسن العمدة

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إخطارًا رسميًا إلى الأهلي، بشأن مباراته  أمام أيجل نوار البوروندي،  ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل أيجل نوار البوروندي لمواجهة الأهلي، في الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه أساس الجيبوتي بأفضلية التسجيل خارج الديار بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالمرحلة الأولى من المسابقة.

مباراة الذهاب التي ستجمع بين الأهلي وأيجل نوار، ستقام يوم 18 أكتوبر ببورندي، و أن اللقاء سيديره طاقم تحكيمي بقيادة الجنوب أفريقي لوكسولو بادي.

وستقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن إدارتها تحكيميًا ستعود إلى طاقم بقيادة السنغالي عيسى سي.

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

سيارات بمتوسط سعر 350
موضة قصات الشعر
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
قيادة السيارات
هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

