تعرف علي حكم مباراة الأهلي وأيجل نوار البوروندي ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أفريقيا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إخطارًا رسميًا إلى الأهلي، بشأن مباراته أمام أيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل أيجل نوار البوروندي لمواجهة الأهلي، في الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه أساس الجيبوتي بأفضلية التسجيل خارج الديار بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالمرحلة الأولى من المسابقة.

مباراة الذهاب التي ستجمع بين الأهلي وأيجل نوار، ستقام يوم 18 أكتوبر ببورندي، و أن اللقاء سيديره طاقم تحكيمي بقيادة الجنوب أفريقي لوكسولو بادي.

وستقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن إدارتها تحكيميًا ستعود إلى طاقم بقيادة السنغالي عيسى سي.