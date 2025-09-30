سير العملية التعليمية مطمئن.. الوزراء: مدبولي زار مدرسة بالمنوفية لم تكن مخططا لها

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمنوفية شملت العديد من القطاعات والتى تأتى فى إطار رؤية الحكومة لتحقيق التنمية البشرية.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو" إكسترا" المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، أنه من خلال التنمية البشرية وجدنا تطوير كبير فى قطاعات الصحة والتعليم ومختلف الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، وإنشاء مستشفيات، والمشروعات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسكن لكل المصريين.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن الزيارة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن المشروعات الاستثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين المصريين من خلال عدد من القلاع الصناعية، وهى مشروعات مهمة تصب فى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة.

أوضح محمد الحمصانى، أن زيارة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بأشمون، لم يكن مخطط لها وتم خلال الزيارة تفقد العديد من المدارس، حيث اقترح وزير التعليم على رئيس الوزراء باختيار إحدى المدارس لتفقدها دون التخطيط لذلك، والحمد لله سير العملية التعليمية كان مطمئن.