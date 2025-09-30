هاني يونس: رئيس الوزراء زار مدرسة بشكل مفاجئ خلال زيارته للمنوفية

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار مدرسة بشكل مفاجئ خلال زيارته للمنوفية، مضيفا أن رئيس الوزراء أدار حوارا مع معلمات والطالبات في المدرسة.

وتابع هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدمة برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن حياة كريمة حسنت من حياة أهالينا في القرى، متابعا أن كل قرى مصر تشهد تطوير شامل ضمن المبادرة الرئاسيه حياى كريمة.

وتابع هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تفقد الوحدات الصحية والمراكز التكنولوجية والمدارس وسيارات الاسعاف.