وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن أي تعديل على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة يعتبر بمثابة رفض لها.

وجاءت تصريحات ساعر على خلفية حديث مسؤولين إسرائيليين عن موقف تل أبيب من المقترح الأمريكي وطبيعة الرد المتوقع على تصعيد العنف في قطاع غزة.

ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله إن "الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي ليست للتفاوض بل للموافقة أو الرفض"، في تأكيد على أن موقف إسرائيل سيبنى على قبول الخطة كما هي أو رفضها بالكامل، دون الدخول في مفاوضات لتعديل نصوصها.

وأفاد موقع "واللا" بأن مسؤولًا أمنيًا إسرائيليا حذر من أن "القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات".

وأضاف المسؤول أن "مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حركة حماس".

وأكدت المصادر أن "الخطط العسكرية معتمدة وإذا جاء رد حماس سلبياً فهناك إقرار لتوسيع نطاق القتال".