خالد أبو بكر: لو ترامب مخدش نوبل هتبقى مصيبة والكوكب هيشوف بلاوي

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤثر على الكرة الأرضية بشكل كبير.

وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لو ترامب مخدش نوبل هتبقى مصيبة والكوكب هيشوف بلاوي".

وتابع خالد أبو بكر :" ترامب وضع خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وأكد إن لو حماس مردتش على الخطة خلال 4 أيام سيدعم إسرائيل في أي شيء ستفعله ".

وأكمل خالد أبو بكر :" إسرائيل ضربت إيران وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين عشان تجيب الأسرى بتوعها ".

ولفت خالد أبو بكر :" من الواضح أن خطة ترامب للسلام متفق عليها والخطة باختصار إن غزة مش هيبقى فيها حماس وإسرائيل هتنسحب تدريجيا من غزة وإسرائيل تحصل على المحتجزين".



