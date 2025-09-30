أولوية قصوى.. مدبولي: تركيز كبير على ملف الصحة والتعليم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه هناك تركيز على ملف الصحة والتعليم بشكل كبير، مضيفا:" إحنا عملنا بنية أساسية في كل مكان بالجمهورية".

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :" نسعى لرفع كفاءة كل المدارس والمنشآت الصحية في كافة انحاء الجمهورية".



وتابع مصطفى مدبولي :"قمنا بتفقد المستشفى المركزي في مركز أشمون ويتم تقديم الخدمات الطبية على اعلى مستوى وتنتهي المستشفى وتدخل الخدمة في أقل من عام ".

وأكمل مصطفى مدبولي :"زيادات مخصصات الصحة والتعليم هي الاعلى في هذه المرحلة وهذا هو التركيز في السنوات المقبلة ".

