بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج

تواصل بيت الزكاة والصدقات المصري، بإشراف شيخ الأزهر، مع حالة المواطن علاء من محافظة سوهاج والذي أصيب بمرض السرطان، من أجل دراسة الحالة وتلبية احتياجاته.

يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه بتقديم الدعم لعلاء مريض السرطان والشلل النصفي، وأرسل وفد من التضامن لزيارته في قرية شطورة.

كما وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل دائمة في إحدى الجامعات الخاصة بسوهاج، واستخراج كارت الخدمات والتسجيل في تكافل وكرامة.

كما تم التوجيه بصرف كفالة شهرية قدرها 1000 جنيه لمدة عام من الإغاثة والطوارئ، وتوفير سيارة لنقل المريض من المنزل إلى معهد أورام سوهاج بالمجان.

كما تم التوجيه بتوفير مساعدات عينية ومواد غذائية وحقائب مدرسية وبطاطين لأسرة المريض علاء.

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم منح الحالة إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.

من جانبها أعلنت وكيل وزارة العمل بسوهاج عن توفير فرصة عمل مناسبة لعلاء "بدون عمل" ضمن نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تشمل تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا، لحين استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة حريصة على مساندة أبنائها في مواجهة الظروف الصعبة، مشددًا على أن مكتبه مفتوح لتلقي أي حالات إنسانية والعمل على سرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.