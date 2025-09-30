قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج

بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
محمد شحتة

تواصل بيت الزكاة والصدقات المصري، بإشراف شيخ الأزهر، مع حالة المواطن علاء من محافظة سوهاج والذي أصيب بمرض السرطان، من أجل دراسة الحالة وتلبية احتياجاته.

يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه بتقديم الدعم لعلاء مريض السرطان والشلل النصفي، وأرسل وفد من التضامن لزيارته في قرية شطورة.

كما وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل دائمة في إحدى الجامعات الخاصة بسوهاج، واستخراج كارت الخدمات والتسجيل في تكافل وكرامة.

كما تم التوجيه بصرف كفالة شهرية قدرها 1000 جنيه لمدة عام من الإغاثة والطوارئ، وتوفير سيارة لنقل المريض من المنزل إلى معهد أورام سوهاج بالمجان.

كما تم التوجيه بتوفير مساعدات عينية ومواد غذائية وحقائب مدرسية وبطاطين لأسرة المريض علاء.

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم منح الحالة إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.

من جانبها أعلنت وكيل وزارة العمل بسوهاج عن توفير فرصة عمل مناسبة لعلاء "بدون عمل" ضمن نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تشمل تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا، لحين استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة حريصة على مساندة أبنائها في مواجهة الظروف الصعبة، مشددًا على أن مكتبه مفتوح لتلقي أي حالات إنسانية والعمل على سرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

علاء مريض السرطان المواطن علاء قرية شطورة سوهاج شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

لينا شاماميان

لينا شاماميان تبدأ بروفات حفلها بدار الأوبرا مع هشام خرما

بوستر فيلم فيها ايه يعني

اليوم.. أبطال فيلم فيها إيه يعني يحتفلون بالعرض الخاص

أشرف عبد الباقي

طرح بوسترات منفصلة لأبطال فيلم السادة الأفاضل بطريقة كوميدية

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد