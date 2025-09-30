ترامب يمنح حماس مهلة 3 إلى 4 أيام للرد على مقترح السلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حركة حماس أمامها مهلة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على مقترحات السلام المقدمة لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحات له قبيل مغادرته البيت الأبيض، أكد ترامب: "ننتظر رد حماس على مقترحات السلام، وإذا رفضت، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قطر، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت الحركة، يوم أمس الإثنين، الخطة الأمريكية الجديدة المتعلقة بوقف الحرب، مشيرة إلى اجتماع تشاوري يعقد اليوم بمشاركة وفد تركي وقيادات من الحركة لبحث المقترح.

من جهته، أفاد مسؤول فلسطيني مطلع بأن حركة حماس بدأت، صباح اليوم، دراسة المقترح الأمريكي ضمن إطارها القيادي، وبالتشاور مع عدد من الفصائل الفلسطينية.