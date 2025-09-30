نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقبل  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية وذلك يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر.

ثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين وزارة الخارجية ودار الإفتاء، منوها إلى التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج ودار الإفتاء والحرص على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات ذات الصلة بالمشاركات الدولية لفضيلة المفتى، وإبراز تجربة مصر في نشر الدين الوسطي والخطاب المعتدل، فضلا عن مجابهة التطرف الديني والتشدد الفكري.

كما أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة التنسيق بين دار الإفتاء والبعثات المصرية بالخارج من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات يعقدها فضيلة المفتى للجاليات المصرية في الخارج لتعزيز الهوية الثقافية والدينية، منوهاً كذلك بالدور الهام الذى يمكن أن تلعبه دار الإفتاء لتعزيز صورة ومكانة الدولة المصرية ومبادئها الراسخة وفى مقدمتها الاعتدال والوسطية والتعايش السلمى.  

وشدد الوزير عبد العاطي على المكانة الفكرية والدينية الرفيعة التي يحظى بها فضيلة المفتي، مثمنا دور فضيلته فى تعزيز جسور التفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة، بما يدعم توجهات الدبلوماسية المصرية التى تسعى الى تعزيز الحوار وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش السلمى والتصدي للخطاب المتطرف.

