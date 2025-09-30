بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول

حاولت جماهير جالاتا سراي إزعاج نجوم ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع “thisisanfield”، فإن جماهير جالاتا سراي نفذت عرضًا ضخمًا بالألعاب النارية أمام فندق إقامة الريدز لمحاولة إزعاج نجوم ليفربول، ومنعهم من النوم ليلة المباراة.

وأضافت أن محاولة جماهير جالاتا سراي باءت بالفشل، حيث لم تصل الأصوات إلى غرف اللاعبين وبالتالي ناموا بشكل جيد قبل اللقاء.

تاريخ مواجهات ليفربول وجالاتا سراي



واجه ليفربول جالاتا سراي أربع مرات سابقة، تعادلا 0-0 في أنفيلد و1-1 خارج أرضهما في دور المجموعات الثاني من دوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002، كما التقيا في دور المجموعات لموسم 2006-2007، وفاز كل منهما على أرضه بنتيجة 3-2.

ولم يفز الريدز من قبل إلا مرة واحدة على فريق تركي في تركيا - وكان ذلك الفوز بنتيجة 2-1 على طرابزون سبور في مباراة فاصلة بالدوري الأوروبي في موسم 2010-2011 تحت قيادة روي هودجسون.