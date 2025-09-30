قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي

حسين لبيب
حسين لبيب
ملك موسى

أخطر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس بإلغاء الجلسة التي كان مقرر انعقادها مساء اليوم الثلاثاء لإدارة النادي لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وكان حسين لبيب قد وجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد جلسة مساء اليوم لمناقشة أوضاع فريق الكرة وأزمة المستحقات، قبل أن يقرر إلغاء الجلسة.

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة

الزمالك حسين لبيب الاهلي يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد