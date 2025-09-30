بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي

أخطر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس بإلغاء الجلسة التي كان مقرر انعقادها مساء اليوم الثلاثاء لإدارة النادي لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وكان حسين لبيب قد وجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد جلسة مساء اليوم لمناقشة أوضاع فريق الكرة وأزمة المستحقات، قبل أن يقرر إلغاء الجلسة.

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة