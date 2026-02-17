وزير الرياضة يوافق على تعيين خبير أجنبي في اتحاد الكرة ويرفض التمثيل المشرف بالمونديال

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في اجتماعه اليوم مع وفد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، شدد على موافقته على الخطة المقدمة من الاتحاد للنهوض بالمنتخبات المختلفة وتعيين مدير فني أجنبي وبعض المساعدين، للقيام بمهمة الكشف عن المواهب وتكوين أجيال جديدة للكرة المصرية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن جوهر نبيل أكد لأبو ريدة، دعمه لاتحاد الكرة في كل الملفات وفي مقدمتها الخطة المقدمة للتطوير وبرنامج إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم.

وتابع، وزير الرياضة، أكد على أهمية إعداد منتخب مصر بشكل قوي وأن الفراعنة لن يشارك في المونديال للتمثيل المشرف فقط.