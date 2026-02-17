قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
وزير الرياضة يوافق على تعيين خبير أجنبي في اتحاد الكرة ويرفض التمثيل المشرف بالمونديال

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في اجتماعه اليوم مع وفد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، شدد على موافقته على الخطة المقدمة من الاتحاد للنهوض بالمنتخبات المختلفة وتعيين مدير فني أجنبي وبعض المساعدين، للقيام بمهمة الكشف عن المواهب وتكوين أجيال جديدة للكرة المصرية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن جوهر نبيل أكد لأبو ريدة، دعمه لاتحاد الكرة في كل الملفات وفي مقدمتها الخطة المقدمة للتطوير وبرنامج إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم.

وتابع، وزير الرياضة، أكد على أهمية إعداد منتخب مصر بشكل قوي وأن الفراعنة لن يشارك في المونديال للتمثيل المشرف فقط.

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

هل تقود حزمة دعم القمح إلى تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

كنيسة القديس ميخائيل الأسقفية تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها | صور

غرفة شركات السياحة: استخراج تصريح العمرة مسبقًا يجنبك منع السفر

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

