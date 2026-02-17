وليد دعبس: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر بسبب أزمة التحكيم

طالب وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بضرورة الوقوف بحزم أمام الأخطاء التحكيمية المتكررة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأزمة أصبحت تتطلب تحركًا عاجلًا.

وقال دعبس إن رابطة الأندية، بصفتها المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز، مطالبة بالدعوة إلى اجتماع طارئ مع الأندية، من أجل التوجه لاتحاد الكرة وإيجاد حلول جذرية لأزمة التحكيم التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المسابقة.

وأضاف أن الأندية تقوم بدعم صفوفها بموارد مالية كبيرة، لكن حقوقها تُهدر بسبب أخطاء تحكيمية وصفها بأنها ناتجة عن نقص الخبرة والكفاءة، واستمرار هذا الوضع يهدد استقرار الأندية المصرية.

وتابع أن مودرن سبورت تقدم بشكوى رسمية بشأن المباراة الماضية بعد إسناد لقاء مهم إلى حكم من الدرجة الثانية، موضحًا أن التحكيم أصبح أكثر صعوبة، وأن الفريق يتعرض لحالات طرد متكررة في المباريات.

وأكمل أن أزمة التحكيم لا تقتصر على نادٍ بعينه، بل تمتد إلى جميع أندية الدوري الممتاز.

واستكمل أن الاكتفاء بمعاقبة الحكام المخطئين سرًا دون إعلان ذلك للرأي العام يثير التساؤلات، مطالبًا بإدارة الملف بشفافية كاملة.

كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للحكام، وإعادة النظر في إلغاء فقرة التحكيم داخل البرامج الرياضية، حتى يتم تسليط الضوء على الأخطاء بهدف التعلم منها وتجنب تكرارها مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة، داعيًا إلى اجتماع شهري بين رابطة الأندية والأندية لمناقشة الأزمات وعلى رأسها ملف التحكيم.