الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعودية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
وليد دعبس: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر بسبب أزمة التحكيم

وليد دعبس
وليد دعبس
رباب الهواري

طالب وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بضرورة الوقوف بحزم أمام الأخطاء التحكيمية المتكررة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأزمة أصبحت تتطلب تحركًا عاجلًا.

وقال دعبس إن رابطة الأندية، بصفتها المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز، مطالبة بالدعوة إلى اجتماع طارئ مع الأندية، من أجل التوجه لاتحاد الكرة وإيجاد حلول جذرية لأزمة التحكيم التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المسابقة.

وأضاف أن الأندية تقوم بدعم صفوفها بموارد مالية كبيرة، لكن حقوقها تُهدر بسبب أخطاء تحكيمية وصفها بأنها ناتجة عن نقص الخبرة والكفاءة، واستمرار هذا الوضع يهدد استقرار الأندية المصرية.

وتابع أن مودرن سبورت تقدم بشكوى رسمية بشأن المباراة الماضية بعد إسناد لقاء مهم إلى حكم من الدرجة الثانية، موضحًا أن التحكيم أصبح أكثر صعوبة، وأن الفريق يتعرض لحالات طرد متكررة في المباريات.

وأكمل أن أزمة التحكيم لا تقتصر على نادٍ بعينه، بل تمتد إلى جميع أندية الدوري الممتاز.

واستكمل أن الاكتفاء بمعاقبة الحكام المخطئين سرًا دون إعلان ذلك للرأي العام يثير التساؤلات، مطالبًا بإدارة الملف بشفافية كاملة.

كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للحكام، وإعادة النظر في إلغاء فقرة التحكيم داخل البرامج الرياضية، حتى يتم تسليط الضوء على الأخطاء بهدف التعلم منها وتجنب تكرارها مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة، داعيًا إلى اجتماع شهري بين رابطة الأندية والأندية لمناقشة الأزمات وعلى رأسها ملف التحكيم.

دورى نايل وليد دعبس مودرن سبورت اخبار الرياضة

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

