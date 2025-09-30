رسميا.. آرسنال يفسد خطة ريال مدريد ويمدد عقد ساليبا

وجه نادي آرسنال الإنجليزي ضربة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني، بتمديد عقد مدافعه الفرنسية ويليام ساليبا.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن ساليبا وقع عقداً طويل الأمد، لينهي جدل ارتباط اللاعب بالانضمام إلى ريال مدريد.

تعليق المدير الرياضي

من جانبه قال أندريا بيرتا، المدير الرياضي لنادي آرسنال: “نحن سعداء للغاية لأن ويليام قد تعهد لنا بمستقبله ليكون جزءًا مما نبنيه هنا”.

وأضاف: “في المواسم الثلاثة الماضية، أصبح ويليام مدافعًا رائعًا، بفضل ذكائه وحضوره البدني، أصبح من بين أفضل المدافعين في العالم، سيواصل تطوره مع آرسنال ليصل إلى آفاق جديدة”.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، متأخراً بنقطتين فقط عن ليفربول متصدر الترتيب.