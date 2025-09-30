رسميا.. إيقاف قائد ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، داني كارفاخال قائد ريال مدريد، بسبب سلوكه العنيف أمام أولمبيك مارسيليا في دوري دوري أبطال أوروبا.

وتلقى داني كارفخال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72 بعد نطحه جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب مواجهة كايرات اليوم الثلاثاء، وكذلك عن مباراة يوفنتوس، بسبب الإيقاف، وهو قرار مؤثر لأن اللاعب مصاب ومن غير المتوقع مشاركته في أيٍّ من المباراتين.

وأضافت أن المادة 15، الفقرة 1، التي تشير إلى "الاعتداء على لاعب آخر". ويفرض الإيقاف لمباراتين، من بين نطاق يتراوح بين مباراة واحدة وثلاث مباريات يمكن فرضه .

وكان ريال مدريد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوز صعب على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.