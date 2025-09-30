قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطولات جولف دولية تعود إلى مصر برعاية وزارة الشباب والرياضة وتنظيم الاتحاد المصري

عبدالله هشام

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم مختلف الاتحادات الرياضية وتأكيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للرياضة، مؤتمر صحفي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للجولف، بمنطقة أهرامات الجيزة، للإعلان عن تنظيم بطولات عالمية جديدة في رياضة الجولف خلال الأسابيع المقبلة.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عمر هشام رئيس الاتحاد المصري للجولف، وكيم كودوا مدير الجولة الآسيوية للجولف، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والصحف المحلية والإقليمية.

ونيابة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أكد الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للاتحاد المصري للجولف بما يضمن استضافة وتنظيم بطولات عالمية كبرى تعكس ما تمتلكه مصر من مقومات وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة.

وكان الاتحاد المصري للجولف قد أعلن عن تنظيم أربع بطولات دولية كبرى خلال الأسابيع المقبلة، تشمل البطولة المصرية المفتوحة رقم 104 للهواة للرجال بنادي دريم لاند للجولف، وتنضم إليها لأول مرة البطولة المصرية لكبار السن لتوحيد أجيال لاعبي الجولف، إلى جانب البطولات المصرية المفتوحة للناشئين والهواة للسيدات في نادي نيو جيزة للجولف.

كما سيتم إحياء البطولة المصرية المفتوحة (Egyptian Open) التي أقيمت لأول مرة عام 1921 وتُعد من أعرق البطولات الاحترافية خارج القارة الأوروبية بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، حيث يستضيفها نادي مدينتي للجولف، بالإضافة إلى إطلاق بطولة دولية جديدة بالكامل ضمن الجولة الآسيوية (Asian Tour) تستقطب أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

