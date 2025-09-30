قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تصور جديد لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي بنادي الزمالك برئاسة هشام نصر

هشام نصر
هشام نصر
ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك عن التصور الجديد الذي قدمه هشام نصر نائب رئيس النادي لمجلس الإدارة بشأن التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي .

وأوضح المصدر أن المكتب التنفيذي سيضم كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي  والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق  ونيرة الأحمر أعضاء المجلس.

وكان  مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا.

يأتي هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

