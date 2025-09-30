تصور جديد لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي بنادي الزمالك برئاسة هشام نصر

كشف مصدر بنادي الزمالك عن التصور الجديد الذي قدمه هشام نصر نائب رئيس النادي لمجلس الإدارة بشأن التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي .

وأوضح المصدر أن المكتب التنفيذي سيضم كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق ونيرة الأحمر أعضاء المجلس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا.

يأتي هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.