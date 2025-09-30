قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حماس: منفتحون على خطة ترامب دون المساس بالثوابت الوطنية

محمود عبد القادر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، يوم الثلاثاء، انفتاح الحركة على جميع المبادرات والمقترحات الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مشددا على تمسك الحركة بثوابتها الوطنية وحقها المشروع في مقاومة الاحتلال.

وقال بدران في تصريحات صحفية: "نرحب بأي مقترحات تسهم في وقف العدوان على شعبنا، لكننا لن نقبل بأي تسوية تمس بحقوقنا أو ثوابتنا"، مضيفًا أن "إنهاء الحرب يتطلب انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

وأوضح القيادي في حماس أن "حق شعبنا في مقاومة الاحتلال مكفول بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن مقاتلي الحركة واجهوا آلة عسكرية متطورة باستخدام إمكانيات بسيطة.

وتأتي تصريحات بدران بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض عن خطة مقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتألف من 20 بندًا، تهدف إلى إنهاء الصراع في غزة بشكل دائم.

ووفقا لنص الوثيقة التي حملت عنوان "الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة"، فإن المقترح ينص على جعل غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، مع التركيز على إعادة إعمارها وتحسين الأوضاع المعيشية لسكانها.

وتقترح الخطة وقفا فوريًا للحرب في حال قبول الطرفين، يتبعه انسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط يتم الاتفاق عليها مسبقًا، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أحياءً وأمواتًا، خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها العلنية.

وفي المقابل، تنص الخطة على إفراج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب التبادل برفات القتلى.

كما تتضمن الخطة منح العفو لأعضاء حماس الذين يوافقون على التخلي عن السلاح والانخراط في التعايش السلمي، مع توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى.

