متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل انفصال نيكول كيدمان عن كيث أوربان بعد 19 عاما من الزواج

نيكول كيدمان وكيث أوربان
نيكول كيدمان وكيث أوربان
نجلاء سليمان

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن انفصال النجمة الأسترالية نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا.


وقالت مصادر مقربة منهما، إن الانفصال بدأ فعليًا منذ أوائل صيف 2025، حيث غادر كيث أوربان المنزل العائلي في ناشفيل وانتقل للعيش في مسكن مستقل، وهو ما اعتبره مقربون “النقطة الفاصلة” في العلاقة.

وكشفت تقارير أن نيكول كيدمان كانت تحاول جاهدًة إنقاذ الزواج ولم تكن ترغب في الانفصال، بينما كان كيث أوربان ماضياً في قراره بالابتعاد. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي الخبر.

الزوجان، اللذان ارتبطا منذ عام 2005 وتزوجا في سيدني عام 2006، لديهما ابنتان: صنداي روز (17 عامًا) وفايث مارجريت (14 عامًا). كما أن نيكول كيدمان لديها طفلان بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.

يأتي هذا التطور بينما تواصل نيكول كيدمان نشاطها الفني، حيث أنهت مؤخرًا تصوير الجزء الثاني من فيلم Practical Magic في لندن، في حين يواصل كيث أوربان جولاته الغنائية للترويج لألبومه الجديد High.


‎تم تكريم النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بجائزة (Women in Motion)، تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ولإسهاماتها البارزة في دعم تمثيل المرأة في صناعة السينما على هامش مهرجان كان السينمائي


‎وتسلمت كيدمان الجائزة خلال حفل خاص حيث أعربت عن فخرها بهذا التكريم الذي يسلط الضوء على التزامها بدعم المخرجات النساء.
‎وكانت كيدمان قد تعهدت في عام 2017 بالعمل مع مخرجة كل 18 شهراً، وقد تجاوزت هذا الهدف بتعاونها مع 27 مخرجة منذ ذلك الحين، من بينهن سوزان بيير وهالينا راين وميمي كايف.

