تفاصيل انفصال نيكول كيدمان عن كيث أوربان بعد 19 عاما من الزواج

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن انفصال النجمة الأسترالية نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا.



وقالت مصادر مقربة منهما، إن الانفصال بدأ فعليًا منذ أوائل صيف 2025، حيث غادر كيث أوربان المنزل العائلي في ناشفيل وانتقل للعيش في مسكن مستقل، وهو ما اعتبره مقربون “النقطة الفاصلة” في العلاقة.

وكشفت تقارير أن نيكول كيدمان كانت تحاول جاهدًة إنقاذ الزواج ولم تكن ترغب في الانفصال، بينما كان كيث أوربان ماضياً في قراره بالابتعاد. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي الخبر.

الزوجان، اللذان ارتبطا منذ عام 2005 وتزوجا في سيدني عام 2006، لديهما ابنتان: صنداي روز (17 عامًا) وفايث مارجريت (14 عامًا). كما أن نيكول كيدمان لديها طفلان بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.

يأتي هذا التطور بينما تواصل نيكول كيدمان نشاطها الفني، حيث أنهت مؤخرًا تصوير الجزء الثاني من فيلم Practical Magic في لندن، في حين يواصل كيث أوربان جولاته الغنائية للترويج لألبومه الجديد High.



‎تم تكريم النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بجائزة (Women in Motion)، تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ولإسهاماتها البارزة في دعم تمثيل المرأة في صناعة السينما على هامش مهرجان كان السينمائي



‎وتسلمت كيدمان الجائزة خلال حفل خاص حيث أعربت عن فخرها بهذا التكريم الذي يسلط الضوء على التزامها بدعم المخرجات النساء.

‎وكانت كيدمان قد تعهدت في عام 2017 بالعمل مع مخرجة كل 18 شهراً، وقد تجاوزت هذا الهدف بتعاونها مع 27 مخرجة منذ ذلك الحين، من بينهن سوزان بيير وهالينا راين وميمي كايف.