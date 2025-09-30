لينا شاماميان تبدأ بروفات حفلها بدار الأوبرا مع هشام خرما

تواصل المطربة السورية لينا شاماميان بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها المنتظر على مسرح دار الأوبرا المصرية، حيث تلتقي لأول مرة بالموسيقار هشام خرما في تعاون فني يرتقب أن يمزج بين الطرب الشرقي الأصيل والتجارب الموسيقية المعاصرة.

وظهرت لينا شاماميان خلال بروفاتها وهي تؤدي مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب مقطوعات جديدة يتم تحضيرها خصيصًا لهذه الليلة المميزة.

وتعمل شاماميان مع فرقتها الموسيقية على تقديم صياغات موسيقية مبتكرة تحافظ على دفء صوتها المميز، وتفتح آفاقًا جديدة للتجديد في الأغنية الشرقية.

وتؤكد الأجواء داخل قاعة البروفات أن الجمهورعلى موعد مع عرض موسيقي يجمع بين الإبهار الفني والحس الإبداعي والتقنيات الحديثة في الأداء.

ويقام الحفل ضمن فعاليات الموسم الفني للأوبرا خلال الأيام القليلة المقبلة، في حدث موسيقي ينتظره جمهور القاهرة بشغف كبير، لما يحمله من طابع استثنائي يجمع بين جاذبية الأداء الحي وروح الابتكار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه دار الأوبرا المصرية لتقديم حفلات متنوعة تجمع بين الأصوات العربية الرائدة والموسيقى الحديثة، بما يعكس روح الانفتاح والتجديد التي يشهدها المشهد الفني في القاهرة.

وكانت الأوبرا قد أعلنت في وقت سابق عن إقامة حفل خاص لهشام خرما يوم 3 أكتوبر المقبل على خشبة المسرح الكبير، ما يعزز من احتمالية أن يكون هذا التعاون الفني جزءًا من سلسلة فعاليات موسيقية مميزة تشهدها الأوبرا هذا الموسم وتستقطب جمهورًا عربيًا واسعًا.

ومن المتوقع أن يحظى الحفل بإقبال واسع من عشاق الموسيقى العربية، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها لينا شاماميان بفضل صوتها الدافئ الذي يجمع بين التراث الشرقي ولمسات الجاز والموسيقى العالمية.

ويأمل جمهور القاهرة في أن يقدم هذا التعاون تجربة موسيقية استثنائية تضيف فصلًا جديدًا إلى تاريخ دار الأوبرا المصرية الحافل بالعروض الكبرى، فيما يُنتظر أن يقدم هشام خرما بصمته الخاصة من خلال موسيقى تحمل الطابع السينمائي والروح المصرية الحديثة، بما يضمن أمسية لا تُنسى لكل الحاضرين.