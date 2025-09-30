طرح بوسترات منفصلة لأبطال فيلم السادة الأفاضل بطريقة كوميدية

استقبل فيلم السادة الأفاضل ردود أفعال من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر نجوم السادة الأفاضل عددا من الفيديوهات لهم وهم يتحدثون عن الفيلم، مما أثار جدلاً واسعاً لدى الجمهور الذي تساءل في التعليقات ماذا يحدث؟.



جاءت التعليقات "أحلام عصاري بس لذيذ"، "ايه العبث ده الحوار الجلابية الشبشب"، "هولو بيكدب فالقصة اللي هو حكاها برضو هتبقي فيلم حلو"، " ايه ده بالفعل كل حاجة غلط".





وأكدت شركات الإنتاج على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أنه فيلم فيه كل حاجة غلط!



ومن المقرر عرض فيلم السادة الأفاضل قريباً في دور العرض السينمائي، والفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف للإنتاج السينمائي، سي سينما برودكشن، ريد ستار، فيلم سكوير، بداية فيلمز.