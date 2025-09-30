قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
فن وثقافة

إلكتروفلامنكو 3.0 يفتتح فعاليات مهرجان دي-كاف في دورته الـ 13

نجلاء سليمان

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الثالثة عشرة يوم الخميس المقبل، لتستمر حتى الأحد 26 أكتوبر، في انطلاقة جديدة تبدأ هذا العام من مدينة الإسكندرية.


ويفتتح المهرجان بعرض الفنون الأدائية الإسباني "إلكتروفلامنكو 3.0" من إخراج "أرتوماتيكو"، حيث يلتقي رقص الفلامنكو بأداء الفنانة باولا كوميتري، والموسيقى الإلكترونية الحية مع عزف الساكسفون المعاصر لخوان إم. خيمينيز. يُقدَّم العرض في السابعة مساء الخميس 2 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويُعاد عرضه في الثامنة مساء السبت 4 أكتوبر بساحة روابط للفنون بالقاهرة.

كما يفتتح المهرجان معرض الخزف "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة (مصر/كندا)، يوم 4 أكتوبر ببيت طولون، ويستمر حتى ختام المهرجان.

يستكشف المعرض أثر الذكريات في تشكيل الهوية الثقافية، حيث تعيد الفنانة صياغة مشاهد بصرية من طفولتها في مصر لتقدم أعمالًا تستحضر التنوع الثقافي وتجارب الهجرة.

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم المهرجان لجمهوره 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة. ويشارك في هذه الدورة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.
ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر الذي يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد. وتتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية، بمشاركة فنانين من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية.

يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

