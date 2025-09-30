إلكتروفلامنكو 3.0 يفتتح فعاليات مهرجان دي-كاف في دورته الـ 13

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الثالثة عشرة يوم الخميس المقبل، لتستمر حتى الأحد 26 أكتوبر، في انطلاقة جديدة تبدأ هذا العام من مدينة الإسكندرية.



ويفتتح المهرجان بعرض الفنون الأدائية الإسباني "إلكتروفلامنكو 3.0" من إخراج "أرتوماتيكو"، حيث يلتقي رقص الفلامنكو بأداء الفنانة باولا كوميتري، والموسيقى الإلكترونية الحية مع عزف الساكسفون المعاصر لخوان إم. خيمينيز. يُقدَّم العرض في السابعة مساء الخميس 2 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويُعاد عرضه في الثامنة مساء السبت 4 أكتوبر بساحة روابط للفنون بالقاهرة.

كما يفتتح المهرجان معرض الخزف "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة (مصر/كندا)، يوم 4 أكتوبر ببيت طولون، ويستمر حتى ختام المهرجان.

يستكشف المعرض أثر الذكريات في تشكيل الهوية الثقافية، حيث تعيد الفنانة صياغة مشاهد بصرية من طفولتها في مصر لتقدم أعمالًا تستحضر التنوع الثقافي وتجارب الهجرة.

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم المهرجان لجمهوره 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة. ويشارك في هذه الدورة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر الذي يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد. وتتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية، بمشاركة فنانين من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.

