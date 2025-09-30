بعد تأجيلات كثيرة.. عودة تصوير فيلم المصيف بطولة خالد الصاوي اليوم

تأجل تصوير فيلم المصيف أكثر من مرةخلال الفترة الماضية، حيث بدأ التحضير منذ أكثر من عام ولكن لم يتمكن صناعه من بدء التصوير.

ويستعد أبطال العمل لعودة التصوير اليوم الثلاثاء تهديدا لعرضة قريباً في السينمات واستكمال التصوير من منطقة الساحل الشمالي.

فيلم المصيف بطولة الفنان خالد الصاوي ، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد ، , حجاج عبد العظيم ، محمد العمروسي، علاء عرفه، عدد كبير من النجوم

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي في السينما فيلم سيكو سيكو



فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس