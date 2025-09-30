عرض فيلمي حصاد وصائد الدبابات بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر

في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية"، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية بمقره الكائن في ٣٦ شارع شريف، وذلك احتفالًا بمرور ٥٢ عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتتضمن الأمسية عرض فيلمين من إنتاج المركز القومي للسينما هما:(حصاد) للمخرج حسام علي و(صائد الدبابات) للمخرج خيري بشارة.



وقد صرّح الدكتور أحمد صالح أن المركز القومي للسينما سينظم هذا العام عددًا من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية، بالتعاون مع جهات ومؤسسات ثقافية متعددة في مختلف المحافظات، لتوجيهها إلى شرائح وفئات عمرية متنوعة.

وتقام الفعاليات يوم الأربعاء الموافق ١ أكتوبر في تمام السابعة مساءً، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.