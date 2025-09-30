قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو

في إطار برنامج مشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2025)، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من وزراء الثقافة لبحث آفاق التعاون المشترك.

حيث التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وتم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتوافق على توسيع مجالات التعاون الثقافي والفكري، خاصة في النشر والمشاركة بالفعاليات الأدبية والفكرية. وأشاد الوزير بثراء المشهد الأدبي الموريتاني، فيما أعرب الوزير الموريتاني عن دعم بلاده الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

كما عقد وزير الثقافة لقاءً مع عباس صالحي، وزير الثقافة الإيراني، حيث تناول الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الإبداعية، إلى جانب دراسة تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين.

وشملت اللقاءات كذلك وزراء ورؤساء وفود عدد من الدول المشاركة، من بينها: سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وكرواتيا، وفنزويلا، وذلك في إطار الحرص على مد جسور التعاون الثقافي بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين، ودعم المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، الذي يجري التصويت على اختياره خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الثقافة المصري، خلال لقاءاته، أهمية تعزيز الشراكات في مجالات الترجمة وتبادل الإصدارات، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية، وتبادل الخبرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، بما يسهم في توطيد جسور التواصل بين الشعوب عبر الثقافة والفنون.

كما أكد على أهمية العمل من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، وحماية التراث في حالات الطوارئ والنزاعات.

واختتم وزير الثقافة تصريحاته مؤكداً أن مؤتمر “موندياكولت 2025” يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز قنوات التواصل بين الدول، وفتح مجالات واسعة لمناقشة القضايا المرتبطة بالتراث الثقافي والصناعات الإبداعية، بما يسهم في دعم الثقافة كأحد ركائز التنمية المستدامة.

