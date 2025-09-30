عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

يعرف الجميع ان الكركم غنى بالفوائد الصحية ولكن عدد قليل من الأشخاص من يعلم أن له فوائد للمخ والأعصاب والنفسية.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم علاقة الكركم بعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

يعزز صحة الدماغ

قد يعمل الكركم على تعزيز صحة الدماغ من خلال حماية الجهاز العصبي المركزي من الأضرار المرتبطة بالتوتر.

تشير بعض البيانات الواعدة من الدراسات المخبرية إلى أن الكركم قد يساعد في حماية الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر ، ومرض باركنسون ، والتصلب اللويحي ، ويُحسّن الإدراك. في حالة الزهايمر، قد يحدث هذا لأن الكركم، على ما يبدو، يُخفّض تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ.

لكن العلماء يؤكدون أن هذه الفوائد لم تُثبت إلا في المختبر، وليس في الدراسات البشرية، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستخلاص استنتاجات حول هذه الفوائد، خاصةً وأن الكركمين لا يمتصه جسم الإنسان جيدًا.

يحارب الاكتئاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن الالتهاب قد يكون مرتبطًا بالاكتئاب ، لذا فإن خصائص الكركم المضادة للالتهابات قد تجعله إضافة مفيدة لعلاجات الاكتئاب.

في دراسة صغيرة، أفاد الأشخاص الذين تناولوا 250 إلى 500 ملج من مستخلص الكركمين لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بانخفاض أعراض الاكتئاب مقارنةً بمن تناولوا دواءً وهميًا.

ووجد تحليل تلوي أن الجمع بين مستخلص الكركمين بجرعات عالية وأدوية الاكتئاب والقلق قد يساعد في تحسين أعراض المرضى.