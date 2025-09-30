قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
اسماء محمد

يعرف الجميع ان الكركم غنى بالفوائد الصحية ولكن عدد قليل من الأشخاص من يعلم أن له فوائد للمخ والأعصاب والنفسية.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم علاقة الكركم بعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

يعزز صحة الدماغ

قد يعمل الكركم على تعزيز صحة الدماغ من خلال حماية الجهاز العصبي المركزي من الأضرار المرتبطة بالتوتر.

تشير بعض البيانات الواعدة من الدراسات المخبرية إلى أن الكركم قد يساعد في حماية الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر ، ومرض باركنسون ، والتصلب اللويحي ، ويُحسّن الإدراك. في حالة الزهايمر، قد يحدث هذا لأن الكركم، على ما يبدو، يُخفّض تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ.

لكن العلماء يؤكدون أن هذه الفوائد لم تُثبت إلا في المختبر، وليس في الدراسات البشرية، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستخلاص استنتاجات حول هذه الفوائد، خاصةً وأن الكركمين لا يمتصه جسم الإنسان جيدًا. 

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الاكتئاب

يحارب الاكتئاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن الالتهاب قد يكون مرتبطًا بالاكتئاب ، لذا فإن خصائص الكركم المضادة للالتهابات قد تجعله إضافة مفيدة لعلاجات الاكتئاب. 

في دراسة صغيرة، أفاد الأشخاص الذين تناولوا 250 إلى 500 ملج من مستخلص الكركمين لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بانخفاض أعراض الاكتئاب مقارنةً بمن تناولوا دواءً وهميًا.

 ووجد تحليل تلوي أن الجمع بين مستخلص الكركمين بجرعات عالية وأدوية الاكتئاب والقلق قد يساعد في تحسين أعراض المرضى.

الكركم فوائد الكركم المخ والاعصاب النفسية الاكتئاب علاج الاكتئاب تعالج الاكتئاب

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

