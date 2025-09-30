قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم في مأدبة الغداء التي أقامتها شبكة الآغا خان  للتنمية بحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة علي شرف الزيارة التي يقوم بها الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية للبلاد ، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و لويس مونريل، المدير العام لصندوق أغا خان للثقافة واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة وشبكة الآغا خان للتنمية بالقاهرة   .

ومن جانبها رحبت وزيرة التنمية المحلية بالأمير  رحيم آغا خان بمناسبة زيارته الرسمية الجارية إلي مصر ولقاءه مع  الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين ، مشيدة بدور  شبكة الآغا خان الدولية في تعزيز التنمية في مصر وعدد من دول العالم، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

و أعربت الدكتورة منال عوض عن تقدير الحكومة المصرية للدور التاريخي الذي تضطلع به شبكة الأغا خان للتنمية في مصر منذ عقود، وشراكتها التنموية التي ساهمت في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات في عدد من المناطق، فضلاً عن مساهمتها في مشروعات الحفاظ على الإرث الإسلامي التاريخي في مصر.

ومن جانبه أعرب الأمير رحيم آغا خان عن بالغ تقديره للقيادة السياسة والدولة المصرية علي حسن الاستقبال والضيافة خلال أول زيارة رسمية له إلى مصر ، كما أكد  حرص  شبكة الآغا خان للتنمية على مواصلة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية ودعم مساعي الدولة في تحقيق التنمية الشاملة .

