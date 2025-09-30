قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

في تطور مثير بشأن الكرة الذهبية، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن نتائج تصويت الصحفيين للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2025. 

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم، بينما احتل النجم المصري محمد صلاح مركزًا متقدمًا، حيث جاء في المركز الرابع بعد أن جمع 657 نقطة في الترتيب النهائي.

كيفية تحديد الفائز بالكرة الذهبية

تقوم مجلة "فرانس فوتبول" بتحديد الفائز بالجائزة بناءً على تصويت متخصصين من الصحفيين من جميع أنحاء العالم. يُمثل كل صحفي من المائة الأفضل حسب تصنيف فيفا. 

يتم اختيار عشرة لاعبين ليتم ترتيبهم بالتنازل، إذ يحصل اللاعب في المركز الأول على 15 نقطة، والثاني على 12 نقطة، والثالث على 10 نقاط، وتستمر النقاط بالتناقص وفقًا لمراكز اللاعبين.

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

من اختار محمد صلاح؟

أظهرت تفاصيل الأصوات المنشورة أن محمد صلاح حصل على المركز الأول من قبل أربع دول فقط، حيث حصد 60 نقطة كجزء من إجمالي 657 نقطة. وفيما يلي تفاصيل اختيارات الصحفيين من تلك الدول:

جنوب أفريقيا: اختار "مارك جليسون" محمد صلاح في المركز الأول، يليه عثمان ديمبلي ثم لامين يامال.

البحرين: وصوت الصحفي عبدالله عاشور لمحمد صلاح في المركز الأول، تلاه أشرف حكيمي.

مصر: ممثلة دولة مصر، "إيناس مظهر"، اختارت محمد صلاح في المركز الأول، مع وضع عثمان ديمبلي ثانيًا.

الأردن: صوت الصحفي حسام بركات لمحمد صلاح في المقدمة، يليه لامين يامال.

موسم مميز من محمد صلاح 

قدم نجم ليفربول محمد صلاح، موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 

رغم ذلك، كان حظ صلاح أقل في دوري أبطال أوروبا، حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية. 

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.

محمد صلاح الكرة الذهبية 2025 تصويت الكرة الذهبية ترتيب الكرة الذهبية 2025 طريقة تحديد الفائز بالكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

موافقة على الدوار

بورينجر إنجلهايم مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار ميتاليز® بتركيز 25 ملغم

لقاء اليوم

وزير الصناعة والنقل: مصر تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد