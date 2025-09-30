رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟

في تطور مثير بشأن الكرة الذهبية، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن نتائج تصويت الصحفيين للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم، بينما احتل النجم المصري محمد صلاح مركزًا متقدمًا، حيث جاء في المركز الرابع بعد أن جمع 657 نقطة في الترتيب النهائي.

كيفية تحديد الفائز بالكرة الذهبية

تقوم مجلة "فرانس فوتبول" بتحديد الفائز بالجائزة بناءً على تصويت متخصصين من الصحفيين من جميع أنحاء العالم. يُمثل كل صحفي من المائة الأفضل حسب تصنيف فيفا.

يتم اختيار عشرة لاعبين ليتم ترتيبهم بالتنازل، إذ يحصل اللاعب في المركز الأول على 15 نقطة، والثاني على 12 نقطة، والثالث على 10 نقاط، وتستمر النقاط بالتناقص وفقًا لمراكز اللاعبين.

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

من اختار محمد صلاح؟

أظهرت تفاصيل الأصوات المنشورة أن محمد صلاح حصل على المركز الأول من قبل أربع دول فقط، حيث حصد 60 نقطة كجزء من إجمالي 657 نقطة. وفيما يلي تفاصيل اختيارات الصحفيين من تلك الدول:

جنوب أفريقيا: اختار "مارك جليسون" محمد صلاح في المركز الأول، يليه عثمان ديمبلي ثم لامين يامال.

البحرين: وصوت الصحفي عبدالله عاشور لمحمد صلاح في المركز الأول، تلاه أشرف حكيمي.

مصر: ممثلة دولة مصر، "إيناس مظهر"، اختارت محمد صلاح في المركز الأول، مع وضع عثمان ديمبلي ثانيًا.

الأردن: صوت الصحفي حسام بركات لمحمد صلاح في المقدمة، يليه لامين يامال.

موسم مميز من محمد صلاح

قدم نجم ليفربول محمد صلاح، موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رغم ذلك، كان حظ صلاح أقل في دوري أبطال أوروبا، حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية.

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.