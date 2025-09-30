قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على الشارقة الإماراتي بنتيجة 29-26، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليًا في مصر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 14-14، قبل أن يحسم الزمالك اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بفضل تفوقه الدفاعي والهجومي.

وكان الزمالك قد خسر في مباراته السابقة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة ثقيلة 47-25، ليودع المنافسة على المربع الذهبي للبطولة.

مباراة الزمالك القادمة في كأس العالم للأندية 

يلتقي الزمالك مجددًا مع الشارقة الإماراتي، يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، في لقاء الإياب لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

