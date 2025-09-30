موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على الشارقة الإماراتي بنتيجة 29-26، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليًا في مصر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 14-14، قبل أن يحسم الزمالك اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بفضل تفوقه الدفاعي والهجومي.

وكان الزمالك قد خسر في مباراته السابقة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة ثقيلة 47-25، ليودع المنافسة على المربع الذهبي للبطولة.

مباراة الزمالك القادمة في كأس العالم للأندية

يلتقي الزمالك مجددًا مع الشارقة الإماراتي، يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، في لقاء الإياب لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.