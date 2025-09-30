تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

يعد الهربس التناسلي من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الرجال والنساء وتنتقل عن طريق الحمامات العامة أو العلاقة الزوجية.



وذكره موقع tuasaude أن أعراض مرض الهربس التناسلي الرئيسية تظهر عادةً خلال من 10 إلى 15 يومًا من التعرض الأولي لفيروس الهربس وينتقل عادةً عن طريق الاتصال الجنسي المباشر دون وقاية مع شخص مصاب بقروح مفتوحة نشطة في الفم أو الشرج أو المنطقة التناسلية.

ويُسبب الفيروس ضعفًا في جهاز المناعة، وقد تُشبه أعراضه أعراض الإنفلونزا، حيث يُعاني العديد من المرضى من حمى خفيفة، وقشعريرة، وصداع، ووعكة صحية عامة، وفقدان الشهية، وآلام عضلية، وإرهاق ثم تظهر أعراض أكثر تحديدًا، مثل القروح المفتوحة والألم، بعد ذلك بوقت قصير.

أعراض الهربس التناسلي

نكشف لكم الأعراض الرئيسية لمرض الهربس التناسلي هي:

ظهور بثور في منطقة الأعضاء التناسلية، والتي تتمزق وتشكل جروحًا صغيرة

الحكة وعدم الراحة

احمرار في المنطقة

حرقة عند التبول إذا كانت البثور قريبة من مجرى البول

ألم

حرقة وألم عند التبرز، إذا كانت البثور قريبة من فتحة الشرج