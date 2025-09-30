قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

يعد الهربس التناسلي من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الرجال والنساء وتنتقل عن طريق الحمامات العامة أو العلاقة الزوجية.

وذكره موقع tuasaude أن أعراض مرض الهربس التناسلي الرئيسية تظهر عادةً خلال من 10 إلى 15 يومًا من التعرض الأولي لفيروس الهربس وينتقل عادةً عن طريق الاتصال الجنسي المباشر دون وقاية مع شخص مصاب بقروح مفتوحة نشطة في الفم أو الشرج أو المنطقة التناسلية.

ويُسبب الفيروس ضعفًا في جهاز المناعة، وقد تُشبه أعراضه أعراض الإنفلونزا، حيث يُعاني العديد من المرضى من حمى خفيفة، وقشعريرة، وصداع، ووعكة صحية عامة، وفقدان الشهية، وآلام عضلية، وإرهاق ثم تظهر أعراض أكثر تحديدًا، مثل القروح المفتوحة والألم، بعد ذلك بوقت قصير.

الهربس التناسلي

أعراض الهربس التناسلي 

نكشف لكم الأعراض الرئيسية لمرض الهربس التناسلي هي:

ظهور بثور في منطقة الأعضاء التناسلية، والتي تتمزق وتشكل جروحًا صغيرة
الحكة وعدم الراحة
احمرار في المنطقة
حرقة عند التبول إذا كانت البثور قريبة من مجرى البول
ألم
حرقة وألم عند التبرز، إذا كانت البثور قريبة من فتحة الشرج

الهربس التناسلي أعراض الهربس أعراض الهربس التناسلي الهربس مدة ظهور أعراض الهربس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

الذهب

صعود جديد لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حملات إزالة

وزير الإسكان: حملات مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة

وزير الاسكان

«الإسكان»: الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.. مسار جديد نحو الجمهورية الرقمية

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد